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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Dieb verschafft sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
In Zams wurde ein versperrtes Fahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise
Zams
18/10/2026
Diebstahl

Direkt aus der Tiefgarage geklaut: Polizei bittet jetzt um Hinweise

Erneut sorgt ein Fahrraddiebstahl in Tirol für Aufsehen. In Zams wurde ein versperrtes Fahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Zwischen Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 18 Uhr und Sonntag, dem 18. Oktober, um 11 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter in Zams im Bezirk Landeck zu. Aus einer Tiefgarage entwendete er ein Fahrrad, das mit einem Fahrradschloss gesichert war.

Schaden in vierstelliger Höhe

Trotz der Sicherung gelang es dem Täter, das Fahrrad zu stehlen. Dem Besitzer entstand dadurch ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Besonders auffällig: Laut Polizei kam es in der Region bereits in der Vergangenheit vermehrt zu Fahrraddiebstählen. Ob zwischen den einzelnen Fällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit nicht bekannt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ersucht Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, sich bei der Polizeiinspektion Landeck zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133-7140 entgegengenommen.

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