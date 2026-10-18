Horror-Crash in Tirol: Zwei Autos krachen frontal ineinander

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Tirol: Zwei Autos sind auf der Brixentalstraße frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Gleich zwei Notarzthubschrauber mussten ausrücken.

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Brixentalstraße in Tirol wurden vier Menschen verletzt. Zwei von ihnen mussten mit Notarzthubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden.

Bei einem schweren Frontalzusammenstoß auf der Brixentalstraße in Tirol wurden vier Menschen verletzt. Zwei von ihnen mussten mit Notarzthubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden.

Am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, kam es gegen 15.15 Uhr auf der Brixentalstraße (B170) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Österreicher war von Kirchberg in Tirol kommend in Richtung Kitzbühel unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 29,4 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 72-jährigen Österreichers.

Vier Menschen bei Frontalcrash verletzt

Die Wucht des Zusammenstoßes hatte schwere Folgen: Beide Autofahrer sowie ein 79-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des 73-Jährigen und die 71-jährige Ehefrau des entgegenkommenden Lenkers wurden verletzt. Laut Polizei erlitten die Beteiligten zum Teil schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mussten zwei der Verletzten mit jeweils einem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Kufstein geflogen werden. Die beiden anderen Beteiligten wurden mit Rettungsfahrzeugen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gebracht.

Bundesstraße komplett gesperrt

Für die umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Brixentalstraße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel mit 24 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, zwei Notarzthubschrauber-Besatzungen sowie drei Polizeistreifen. Warum der 73-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten war, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert