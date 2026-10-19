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/ ©Gailtal Journal
Bild auf 5min.at zeigt das Oberlandesgericht Innsbruck..
Eine am Tatort gefundene Zigarette führte nach über zwei Jahrzehnten zur erneuten Anklage.
Innsbruck
19/10/2026
Urteil?

Nach 21 Jahren: Mord an Studentin Daniela (19) vor Gericht

Rund 21 Jahre nach dem Tod der 19-jährigen Studentin Daniela Kammerer steht ein heute 42-jähriger ehemaliger Studienkollege wegen Mordes vor einem Geschworenengericht am Landesgericht Innsbruck.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)
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Die grauenhafte Tat passierte in den frühen Morgenstunden des 23. Juni 2005. Die junge Niederösterreicherin wurde in einer Telefonzelle beim Rapoldipark in Innsbruck durch zwei gezielte Messerstiche in Brust und Rücken getötet. Ein Pensionist entdeckte die blutüberströmte Tote am nächsten Morgen. Über zwei Jahrzehnte hinweg blieben die Ermittlungen ohne Durchbruch. Das berichten mehrere Medien.

Zigaretten-DNA bringt die Wende

Im Jahr 2026 erhob die Staatsanwaltschaft schließlich erneut Anklage. Eine am Tatort sichergestellte Zigarette und die darauf gefundenen DNA-Spuren spielen im Verfahren eine zentrale Rolle. Der 42-jährige Angeklagte bestreitet die Vorwürfe. Sein Verteidiger zweifelt die Aussagekraft der Jahrzehnte alten DNA-Spuren an, so weiter. Zahlreiche Zeugenaussagen und medizinische Gutachten sollen nun Licht ins Dunkel des Kriminalfalls bringen. Für den Angeklagten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

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