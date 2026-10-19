Millionen-Pleite: Transport-Firma kämpft am Landesgericht ums Überleben

Nachdem die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die Pleite des Tiroler Fracht-Riesen Nothegger Transport Logistik GmbH ins Rollen gebracht hatte (wir haben berichtet: 300 Mitarbeiter betroffen: ÖGK „schickt“ Transport-Firma in die Pleite), ging das Verfahren am Landesgericht Innsbruck in die nächste entscheidende Phase. Bei der heutigen Sanierungsplantagsatzung wurde das Ausmaß der Schieflage erstmals deutlich: Bisher wurden von 444 Gläubigern Forderungen in der Höhe von rund 86,06 Millionen Euro angemeldet. So in einer aktuellen Aussendung vom AKV. Davon sollen vorerst rund 29,58 Millionen Euro als zu Recht bestehend anerkannt worden sein.

Notbremse: Standort Fürnitz dicht, Fuhrpark reduziert

Das Tiroler Traditionsunternehmen strebt weiterhin die Fortführung und Sanierung an. Mithilfe professioneller Berater sowie Eigenkapital der Muttergesellschaft (Nothegger Holding GmbH) wurden bereits harte Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet, heißt es weiter vom AKV: Der Standort Fürnitz in Kärnten wurde bereits dichtgemacht, weitere Schließungen stehen im Raum. Der Fuhrpark wurde verkleinert und das Personal restrukturiert. Das bisherige Verhältnis von Disponenten zu Fahrern war schlichtweg nicht mehr konkurrenzfähig. Abläufe sollen künftig verstärkt durch Künstliche Intelligenz und Digitalisierung effizienter gestaltet werden. Wegen massiver Probleme bei ausländischen Bahnpartnern wird der intermodale Verkehr vorerst komplett eingestellt.

Sanierungsplan: Neuer Termin im November

Die Nothegger Transport Logistik GmbH bot den Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar in vier Teilraten über zwei Jahre hinweg. Zur Abstimmung kam es am heutigen Tag jedoch noch nicht: Einerseits seien zahlreiche Forderungen rechtlich noch unklar, andererseits sei die Finanzierung der ersten 5-Prozent-Quote nicht gesichert. Auf Antrag der Schuldnerin vertagte das Gericht die Abstimmung auf den 30. November 2026, so der AKV in der Aussendung abschließend.