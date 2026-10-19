Höchstgericht entscheidet: Ganzjährige Goldschakal-Jagd rechtswidrig

Einen großen Erfolg gab es für Tierschützer beim Verfassungsgerichtshof in Wien. Dieser erklärte die ganzjährige Bejagung des Goldschakales für gesetzwidrig. Das könnte auch Folgen für Kärnten haben.

Für die Tierschützer vom Wiener Tierschutzverein und deren Präsidentin Madeleine Petrovic ein großer Erfolg in Sache Artenschutz: Mit Entscheidung vom 29. September 2026 hebt das Höchstgericht jene Bestimmung der Zweiten Durchführungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz auf, die den ganzjährigen Abschuss des Goldschakals erlaubte. Die Tiroler Landesregierung muss die Aufhebung unverzüglich kundmachen.

Höchstgericht schiebt Ganzjahresjagd einen Riegel vor

„Eine geschützte Tierart darf nicht einfach ganzjährig zum Abschuss freigegeben werden, wenn nicht einmal bekannt ist, wie es um ihren Bestand steht. Der Verfassungsgerichtshof hat dieser Praxis nun einen Riegel vorgeschoben!“, freut sich Madeleine Petrovic. Der Goldschakal (Canis aureus) ist in Anhang V der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) gelistet. Seine Bejagung darf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands nicht gefährden. Doch Österreich verfügt über kein ausreichendes systematisches Monitoring. Im jüngsten FFH-Bericht meldete Österreich den Erhaltungszustand des Goldschakals sowohl in der kontinentalen als auch in der alpinen Region als „unbekannt“.

Tierschützer fordern Jagdstopp

“Die Tiroler Landesregierung hat im Verfahren selbst bestätigt, dass keine entsprechenden Bestandserhebungen durchgeführt wurden. Die Bejagung des Goldschakals muss damit obsolet sein, da sich die Beutegreifer durch ihre dichteabhängige Regulation selbst regulieren. Wir fordern ein FFH-konformes Monitoring!”, so Petrovic. Der Wiener Tierschutzverein Tierschutz Austria fordert die unverzügliche Umsetzung der Entscheidung. Bereits im März konnte die anerkannte Umweltorganisation einen vergleichbaren Erfolg gegen die Goldschakaljagd in Kärnten erzielen. Nun muss auch Tirol Konsequenzen ziehen und den Schutz des Goldschakals wahrnehmen.

Kärntner Tierschützer erhöhen den Druck

Die Nachricht über den Erfolg beim Verfassungsgerichtshof ist auch für Kärnten nicht uninteressant, denn hier beschwert man sich gerade beim Verwaltungsgericht darüber, dass hier zwar ein vergleichbarer Erfolg errungen, aber die Durchführungsverordnung zum besseren Schutz des Goldschakals im Jagdgesetz bis jetzt nicht geändert wurde. Es fehle auch jedes ernsthafte Monitoring, wird kritisiert. Als nächstes wird das Kärntner Alm und Weideschutz-Gesetz in Angriff genommen. Auch hier vermuten Juristen, dass es beim Verfassungsgericht zerlegt werden wird. „Da dürfen sogar Wölfe geschossen werden die nur die Absicht haben, Vieh zu reißen. Demnach sollte man den Wolf sozusagen vorher fragen ob er Lust hat zu reißen“, formulierte dazu belustigt Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken.