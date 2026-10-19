Schrecksekunde in Sillian: Paragleit-Pilot stürzt ungebremst ab

Eine starke Windböe wurde am Montag einem Paragleitpiloten in Sillian (Osttirol) zum Verhängnis. Auf Höhe des Landeplatzes klappte sein Gleitschirm zusammen. Der Mann stürzte mehrere Meter ab.

Ein 35-jähriger Gleitschirmflieger aus Deutschland verunglückte am Montag in Sillian. Gegen 13.45 Uhr erfasste eine heftige Windböe das Fluggerät auf Höhe des Landeplatzes, woraufhin der Schirm in sich zusammenklappte. Der Mann verlor die Kontrolle und stürzte aus einer Höhe von rund drei bis vier Metern ungebremst auf den Boden. Durch den Aufprall zog sich der Pilot Verletzungen unbestimmten Grades zu. „Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins BKH Lienz gebracht“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion.