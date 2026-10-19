Container aufgebrochen: Unbekannte stahlen Baumaschinen

Im Bezirk Landeck wurde am Wochenende in mehrere Baucontainer eingebrochen. Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren.

Im Zeitraum zwischen 16. und 19. Oktober brachen unbekannte Täter im Gemeindegebiet von Fiss mehrere Baucontainer auf, und stahlen daraus Baumaschinen und diverses weiteres Zubehör. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt.