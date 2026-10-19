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/ ©Chalabala-stock.adobe.com
Symbolfoto von 5min.at: Polizeiauto bei Nacht mit Blaulicht.
Die Polizeibeamten tappen noch im Dunkeln.
Fiss
19/10/2026
Polizei ermittelt

Container aufgebrochen: Unbekannte stahlen Baumaschinen

Im Bezirk Landeck wurde am Wochenende in mehrere Baucontainer eingebrochen. Die Polizei ermittelt derzeit auf Hochtouren.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(44 Wörter)
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Im Zeitraum zwischen 16. und 19. Oktober brachen unbekannte Täter im Gemeindegebiet von Fiss mehrere Baucontainer auf, und stahlen daraus Baumaschinen und diverses weiteres Zubehör. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt.

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