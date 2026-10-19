Holzkorb sorgt für Feuerwehreinsatz

Weil ein Holzkorb zu nah am Kachelofen stand, kam es im Zillertal am Montagabend zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Um kurz nach 18 Uhr heulten in Zell am Ziller die Sirenen. Ein Korb mit Holzscheitern stand einem Kachelofen zu nahe, und fing Feuer. Ein Atemschutztrupp rückte zum Brandherd vor, und konnte den Korb aus der Wohnung entfernen. Die beiden älteren Bewohner blieben unverletzt, sie wurden provisorisch vom Rettungsdienst untersucht, konnten allerdings vor Ort belassen werden.