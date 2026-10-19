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auf dem bild von 5min.at sieht man ein feuerwehrauto.
Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mittels Atemschutz.
Zell am Ziller
19/10/2026
Sirenenalarm

Holzkorb sorgt für Feuerwehreinsatz

Weil ein Holzkorb zu nah am Kachelofen stand, kam es im Zillertal am Montagabend zu einem Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Um kurz nach 18 Uhr heulten in Zell am Ziller die Sirenen. Ein Korb mit Holzscheitern stand einem Kachelofen zu nahe, und fing Feuer. Ein Atemschutztrupp rückte zum Brandherd vor, und konnte den Korb aus der Wohnung entfernen. Die beiden älteren Bewohner blieben unverletzt, sie wurden provisorisch vom Rettungsdienst untersucht, konnten allerdings vor Ort belassen werden.

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