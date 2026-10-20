Mit 99 Jahren verstorben: Bekannter Künstler hat bis zuletzt gewerkt

Der Geschäftsführer der österreichischen Entwicklungsorganisation „Jugend Eine Welt“, Reinhard Heiserer, meint: „Er hinterlässt ein Lebenswerk, das weit über die Grenzen Tirols hinaus strahlt.“ Mit der Entwicklungsorganisation war Rudolf Millonig eng verbunden, heißt es in einer Aussendung nun. Der bekannte Bildhauer hatte eine lange, religiös geprägte künstlerische Schaffenszeit. Mit seinen Werken habe er „auf etwas andere Art über viele Jahre hinweg unsere Arbeit und damit vor allem Bildungsprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit unterstützt“, erinnert sich Heiserer. Man sei ihm dafür „über seinen Tod hinaus in Dankbarkeit verbunden“.

Das Leben und die Werke von Rudolf Millonig

Geboren wurde Millonig am 23. März 1927 in Hall in Tirol, in weiterer Folge sollte er die Kunstgewerbeschule in Innsbruck besuchen und anschließend an der Akademie der bildenden Künste Wien bei Franz Santifaller zwei Semester lang studieren. Seit 1950 lebte und arbeitete er als freischaffender Künstler in Innsbruck-Hötting. Seine Werke umfassten vorwiegend sakrale Plastiken wie Statuen, Reliefs, Altäre oder Krippenfiguren. In früheren Zeiten hat er unter anderem den berühmten Silber-Sarcophag des Heiligen Priminius in der Innsbrucker Jesuitenkirche (1954), den Franziskusbrunnen in Wattens (um 1955), den Kreuzweg in der Pfarrkirche Reutte (1970) und die Seitenaltäre der Wallfahrtskirche Maria Schmolln im Innviertel (1993) geschaffen. In weit mehr als 40 Kirchen im In- und im Ausland finden sich Werke des Sakralkünstlers.

„Ich kann’s halt nicht lassen“

Millonig selbst meinte einmal über sein Schaffen: „Ich wollte immer etwas Schönes machen, keine abstrakten und hässlichen Dinge. Den persönlichen Glauben im Werk zum Ausdruck bringen, in Schönheit und göttlicher Verbindung.“ Und das tat der Künstler bis ins hohe Alter. Fast bis zuletzt hatte er beinahe täglich in seinem Höttinger Atelier an neuen Holzplastiken, geschnitzten Skulpturengruppen, Krippenfiguren und ganzen Holzreliefs mit Bibelszenen gearbeitet. „Ich kann’s halt nicht lassen“, erklärte er bei einem seiner letzten Besuche im Atelier.

„Jugend Eine Welt“ organisiert letzte Ausstellung Millonigs

Im Gedenken an den verstorbenen Künstler und langjährigen Förderer plant die Organisation „Jugend Eine Welt“ zum 100. Geburtstag Millonigs im März 2027 eine letzte Ausstellung. In dieser sollen seine Werke in Innsbruck dargestellt und für jedermann öffentlich zu sehen sein.