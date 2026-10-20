Anruf mit bösen Folgen: Drei Menschen im Krankenhaus

Ein Telefonanruf, ein Topf mit heißem Fett und plötzlich Flammen in der Küche: Für eine 80-jährige Osttirolerin nahm der Dienstagabend eine dramatische Wendung. Auch zwei junge Helfer mussten ins Krankenhaus.

Ein Telefonanruf hatte für eine 80-jährige Frau aus Lienz in Osttirol am Dienstagabend, dem 20. Oktober, dramatische Folgen. Während sie im Wohnzimmer telefonierte, geriet in ihrer Küche Fett auf dem Herd in Brand.

Während des Telefonats bricht Feuer aus

Aber der Reihe nach: Gegen 18 Uhr wollte die 80-Jährige in ihrer Wohnung Fett auf einer Elektroherdplatte erhitzen. Doch dann läutete ihr Telefon. Die Frau nahm den Anruf entgegen und ging ins Wohnzimmer, um dort zu telefonieren. Als sie bemerkte, dass die Elektrosicherung ausgelöst hatte, kehrte sie in die Küche zurück. Dort bot sich ihr ein erschreckender Anblick: Inzwischen war ein Brand ausgebrochen.

Zwei Männer versuchen, die Flammen zu löschen

Die Pensionistin schrie um Hilfe und sie blieb nicht ungehört: Wie die Polizei berichtet, eilten zwei Männer (19 und 25 Jahre) sofort herbei und versuchten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mit insgesamt drei Feuerlöschern kämpften die beiden gegen die Flammen an. Doch der Rauch wurde immer dichter. Schließlich blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Wohnung zu verlassen.

Drei Personen ins Krankenhaus gebracht

Die alarmierte Feuerwehr Lienz konnte den Brand schließlich rasch unter Kontrolle bringen. Für die 80-Jährige und ihre beiden Helfer hatte der Vorfall allerdings böse Folgen: Alle drei wurden vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.