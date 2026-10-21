Ermittlungen gegen Tiroler Tankstelle wegen „Unstimmigkeiten“

„Die erste Bezirksverwaltungsbehörde führt Ermittlungen in Richtung Verwaltungsstrafverfahren gegen eine Tankstelle in Tirol, womit erstmals rechtliche Instrumente greifen würden“, berichtet das Land und Landeshauptmann Anton Mattle nun in einer Aussendung. All das geschieht im Rahmen der behördlichen Preisuntersuchung von der Kommission „Tiroler Sprit-Aufschlag“. Um welche Tankstelle es sich handelt oder in welchem Bezirk sie ist, wird allerdings wegen des laufenden Verfahrens nicht bekannt gegeben.

168 Kontrollen führen zur Prüfung eines Strafverfahrens

Lediglich angemerkt wird, dass die Bezirksverwaltungsbehörden angewiesen wurden, den Kontrolldruck zu erhöhen und tirolweit 168 solcher Kontrollen stattgefunden haben. Dabei geht es etwa darum, dass Preise nur um 12 Uhr erhöht werden dürfen, Preisreduktionen aber durchgehend möglich sind. Außerdem geht es darum, die Spritpreise in die Preistransparenzdatenbank der E-Control einzumelden. Wegen einer Unstimmigkeit bei der Einmeldung in den Rechner wird nun eben die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens geprüft.

Großhandelspreise für Benzin und Diesel verdoppelt

Die Sonderprüfung der Regulierungsbehörde E-Control hat zudem erste Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Spritpreisbremse des Bundes geliefert. Eine Vorschau auf den Zwischenbericht würde belegen, dass sich die Großhandelspreise von Diesel und Benzin im Vergleich zum Vorjahr etwa verdoppelt haben und Tirol zudem als teuerstes Bundesland zählt. Gleichzeitig wird festgestellt, dass Tankstellenbetreiber die Spritpreisbremse in Tirol jedoch einhalten, die preisdämpfende Wirkung würde demnach auch ankommen – bei Diesel sogar stärker als im Österreich-Schnitt.

Mattle: „Wir geben nicht nach…“

Mattle dazu: „Wir geben nicht nach und kämpfen gegen den Tiroler Sprit-Aufschlag! Der Kontrolldruck bleibt. Die Kombination aus den behördlichen Spritpreiskontrollen und der Sonderprüfung der Regulierungsbehörde führt bereits soweit, dass nun die Einleitung eines ersten Verwaltungsstrafverfahrens geprüft wird. Es geht nicht darum, einzelne Unternehmen an den Pranger zu stellen oder den Markt auszuhebeln. Vielmehr geht es darum, dass alle die Spielregeln einhalten und wir faire Preise für die Tirolerinnen und Tiroler sicherstellen.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth meint auch, dass man dranbleiben würde und konsequent dagegen kämpfe, dass Tiroler stärker zur Kasse gebeten werden. Und weiter: „Genauso im Auge haben wir Unterschiede zwischen unseren Bezirken. Dafür halten wir den Kontrolldruck hoch und gehen diesen Unterschieden konsequent nach. Wenn sie sich sachlich erklären lassen, muss das transparent und nachvollziehbar werden. Wenn nicht, müssen daraus Konsequenzen folgen.“