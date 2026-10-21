Ärger um „Pitztal-Bagger“: Arbeiten am Gletscher sorgen für massive Kritik

Seit Montag, 19. Oktober 2026, ist auf einer Webcam vom Pitztaler Gletscher (Tirol) ein Bagger zu sehen. Das sorgt für massive Kritik in sozialen Medien.

Nachdem die Gletscher vor allem dieses Jahr besonders viel an Masse verloren haben, war der Aufschrei groß, als auf Webcam-Bildern plötzlich ein Bagger am Pitztaler Gletscher zu sehen war, der die Gletscherzunge des Mittelbergferners abzugraben scheint. Die Bilder des Baggers wurden zigfach in sozialen Medien geteilt – und dementsprechend heftig kritisiert. Aber nicht nur unter den Bildern des Baggers wurde massive Kritik geübt, auch unter den Beiträgen der Betreibergesellschaft häufen sich die kritischen Kommentare.

©Webcam ÖAV / Braunschweiger Hütte / foto-webcam.eu Der Bagger am Mittelbergferner sorgt in sozialen Medien für massive Kritik.

„Was der Klimawandel in Jahren macht…“

Laut ORF war dort etwa zu lesen: „Was der Klimawandel in Jahren macht, schafft der Pitztal-Bagger in einer Nacht.“ Um das Skifahren zu ermöglichen, würde man den Gletscher zerstören, hieß es dort weiter. Beschwerden gingen etwa auch bei der Landesumweltanwaltschaft und bei der Bezirkshauptmannschaft Imst ein, der Alpenverein hat seine Juristen und Umweltexperten aktiviert.

Das sagen die Pitztaler Gletscherbahnen

Seitens der Pitztaler Gletscherbahnen heißt es gegenüber dem ORF, dass es sich um „Instandhaltungsmaßnahmen“ handeln würde. Man würde den Notweg innerhalb des Skigebiets sichern, was aufgrund des Gletscherrückgangs „unabdingbar notwendig“ geworden sei. Das Land spricht von einer „Wiederherstellung der Anbindung der Wegtrasse von Gletschereis an das eisfreie Gelände“, so der ORF. Eine zusätzliche naturschutzrechtliche Bewilligung sei dafür nicht notwendig gewesen. Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Imst hat eine Prüfung eingeleitet.

WWF: „Fragwürdige Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher“

Kritik äußert nun etwa auch die Naturschutzorganisation WWF, die in einer Aussendung von „fragwürdigen Baggerarbeiten am Pitztaler Gletscher“ spricht. In dieser fordert man auch eine „deutliche Einschränkung der Ausnahmen vom Gletscherschutz sowie ein Ende neuer Skigebietserschließungen in unberührten Gletscherlandschaften“. Gleichzeitig warnt man vor einer „Spirale aus Gletscherschwund, technischen Anpassungen und zusätzlichen Eingriffen in die Natur“. Maximilian Frey vom WWF Tirol fordert in dem Zusammenhang: „Tirol braucht klare Ausbaugrenzen und eine Tourismusstrategie, die den Schutz der Natur in den Mittelpunkt stellt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert