Ermittlungen gegen Cobra-Beamte in Tirol

In Tirol wird aktuell gegen Cobra-Beamte ermittelt, nachdem sie erst den herzkranken Vater eines Verdächtigen festgenommen haben. Dieser sei schwer verletzt worden, die Ermittlungen gegen den Sohn sollen sich nicht erhärtet haben.

Der Cobra-Einsatz selbst hat sich im August dieses Jahres ereignet. Grund war ein vermeintlicher Ehestreit in Völs (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Den 36-Jährigen hat man kurzzeitig festgenommen, die Ermittlungen wurden später aber eingestellt, berichten Medien nun. Wegen des Polizeieinsatzes wird nun ermittelt, weil zuvor der Vater des 36-Jährigen überwältigt worden ist. Der 54-Jährige hat sich laut Angaben der „Tiroler Tageszeitung“ Rippenbrüche, Prellungen und eine Meniskusverletzung zugezogen und deshalb sogar seine Herz-Operation verschieben müssen. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Körperverletzung unter Ausnützung der Amtsstellung.

Was geschehen ist

Grund für den Einsatz war ein Streit zwischen der Ehefrau des 36-Jährigen und dem Mann selbst, der schließlich seinen siebenjährigen Sohn mit sich nahm. Die Frau ging ins Frauenhaus und erstattete Anzeige, woraufhin es zum Einsatz kam. Es war unklar, ob der Mann seinen Sohn als Geisel genommen hatte. Zudem bestand der Verdacht einer Morddrohung. Beide Vorwürfe wurden später aber nicht weiter verfolgt. Der 36-Jährige ließ sich, nachdem es zur Verwechslung gekommen war und sein Vater festgenommen wurde, festnehmen. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2026 um 15:11 Uhr aktualisiert