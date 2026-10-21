Schwerer Skiunfall am Hintertuxer Gletscher: 14-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Ein schwerer Skiunfall hat sich Mittwochvormittag am Hintertuxer Gletscher in Tirol ereignet. Ein 14-Jähriger wurde dabei schwer im Bereich des Rückens und Gesichts verletzt.

Gegen 11.30 Uhr hat sich Mittwochvormittag, am 21. Oktober, ein 14-jähriger Skifahrer aus dem Vereinigten Königreich mit seiner Trainingsgruppe zum Skitraining am Hintertuxer Gletscher (Tirol) aufgehalten. In einer Linkskurve ist er gestürzt und hat folglich mit hoher Geschwindigkeit einen dort angebrachten Fangzaun durchbrochen. Der 14-Jährige stürzte knapp 30 Meter durch felsiges Gelände und wurde dabei schwer im Bereich des Rückens und des Gesichts verletzt, berichtet die Polizei. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen, so die Beamten abschließend.