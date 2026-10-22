Häupter abgetrennt: Hoher Schaden durch Trophäenwilderei in Osttirol

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Eingriff in das Jagdrecht in Untertilliach. Ein Unbekannter erlegte zwei Hirsche, trennte die Häupter ab und flüchtete mit den Trophäen.

In Untertilliach, im Ortsteil Hopfgarten/Winkl (Osttirol) hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Morgen des 10. Oktober zwei Hirsche erlegt. Nach der Tat trennte er die Häupter der Tiere ab und flüchtete mit den Trophäen, welche jedoch später wieder aufgefunden werden konnten.

Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht

Der Vorfall wird seitens der Beamten als schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht eingestuft. Wie die Landespolizeidirektion Tirol zu dem Vorfall mitteilt, entstand dabei „ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich“. Weitere Erhebungen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert