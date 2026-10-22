Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Montage: Canva / 5 Minuten
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Hirsch und die Polizei.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet über den Vorfall.
Untertilliach
22/10/2026
Polizeimeldung

Häupter abgetrennt: Hoher Schaden durch Trophäenwilderei in Osttirol

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Eingriff in das Jagdrecht in Untertilliach. Ein Unbekannter erlegte zwei Hirsche, trennte die Häupter ab und flüchtete mit den Trophäen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In Untertilliach, im Ortsteil Hopfgarten/Winkl (Osttirol) hat ein bislang unbekannter Täter am frühen Morgen des 10. Oktober zwei Hirsche erlegt. Nach der Tat trennte er die Häupter der Tiere ab und flüchtete mit den Trophäen, welche jedoch später wieder aufgefunden werden konnten.

Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht

Der Vorfall wird seitens der Beamten als schwerer Eingriff in fremdes Jagd- und Fischereirecht eingestuft. Wie die Landespolizeidirektion Tirol zu dem Vorfall mitteilt, entstand dabei „ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich“. Weitere Erhebungen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 17:59 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at