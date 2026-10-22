Frau lässt Kernöl-Flasche fallen, verursacht Sturz-Orgie in Innsbruck

Wie die Polizei berichtet, hat sich bei den Unfällen eine der Fußgängerinnen leicht verletzt. Grund für den Sturz war eben ein Kernöl-Fleck, der noch einer zweiten Fußgängerin und einer Radfahrerin zum Verhängnis wurde. Die Verursacherin des Flecks soll eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau gewesen sein, die eine Kernölflasche fallen ließ, so die Beamten weiter. Die Polizei bittet nun sowohl die Verursacherin als auch Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte darum, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Nummer 059 133 7591 zu melden.