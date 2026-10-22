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/ ©Google Streetview
Foto in Beitrag von 5mina.at zeigt die Maria-Theresien-Straße in Innsbruck.
Der Kernölfleck war in der Maria-Theresien-Straße auf Höhe der Hausnummer 31.
Innsbruck
22/10/2026
Donnerstagnachmittag

Frau lässt Kernöl-Flasche fallen, verursacht Sturz-Orgie in Innsbruck

Drei kuriose Unfälle haben sich am 22. Oktober 2026 gegen 14 Uhr in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck ereignet. Zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin sind wegen eines Kernöl-Flecks gestürzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Wie die Polizei berichtet, hat sich bei den Unfällen eine der Fußgängerinnen leicht verletzt. Grund für den Sturz war eben ein Kernöl-Fleck, der noch einer zweiten Fußgängerin und einer Radfahrerin zum Verhängnis wurde. Die Verursacherin des Flecks soll eine etwa 30 bis 35 Jahre alte Frau gewesen sein, die eine Kernölflasche fallen ließ, so die Beamten weiter. Die Polizei bittet nun sowohl die Verursacherin als auch Zeugen und möglicherweise weitere Geschädigte darum, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck unter der Nummer 059 133 7591 zu melden.

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