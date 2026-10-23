Mann (59) schläft mit Zigarette ein: Mitbewohner verhindert Schlimmeres

Ein 59-jähriger schlief am Donnerstag gegen 23 Uhr mit einer brennenden Zigarette in der Hand ein. Wenig später stand seine Matratze in Flammen. Dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete, verdankt er seinem Mitbewohner.

Der Vorfall ereignete sich in einer Kellerwohnung eines Appartementhauses in Mayrhofen, in dem auch weitere Gäste untergebracht waren. Laut Polizei bemerkte der 25-jährige Mitbewohner den Brand rechtzeitig und reagierte sofort. Er griff zu einem Gartenschlauch und begann, die brennende Matratze zu löschen. Mit Erfolg: Noch bevor die Feuerwehr eintraf, hatte der junge Mann die Flammen vollständig gelöscht. Ein weiterer Schaden an der Wohnung entstand nicht.

Nachbar alarmierte die Feuerwehr

Unbemerkt blieb der Zwischenfall allerdings nicht. Ein Nachbar hatte den Brandgeruch und die Rauchentwicklung wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte am Appartementhaus eintrafen, war das Feuer bereits gelöscht. Die Feuerwehr musste deshalb keine weiteren Löscharbeiten durchführen. Stattdessen belüfteten die Einsatzkräfte die betroffenen Räumlichkeiten, um den Rauch aus dem Gebäude zu entfernen.

Zwei Männer ins Krankenhaus gebracht

Ganz ohne gesundheitliche Folgen blieb der Vorfall nicht. Sowohl der 59-Jährige als auch sein 25-jähriger Mitbewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Die weiteren Gäste des Appartementhauses blieben unverletzt. Trotz des rasch gelöschten Brandes rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Die Feuerwehr Mayrhofen war mit 30 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort. Auch fünf Rettungssanitäter mit zwei Rettungsfahrzeugen sowie zwei Polizeistreifen standen im Einsatz.