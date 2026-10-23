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/ ©Montage: Canva/LKA Tirol
auf dem bild von 5min.at sieht man einen gesuchten mann und ein polizeiauto.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat nun die entsprechende Veröffentlichung dieses Fotos angeordnet.
Innsbruck
23/10/2026
Zeugenaufruf

Schwerer Raub und versuchter Mord: Die Polizei sucht nach diesem Mann

Nach einer blutigen Raubattacke in der Nacht auf den 6. Mai 2026 sucht das Landeskriminalamt Tirol nun mit einem Foto öffentlich nach einem der mutmaßlichen Täter. Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai 2026 gegen 0.00 Uhr im Bereich der Nagillergasse und Ingenuin-Fischler-Straße (Innsbruck, Tirol). Bislang unbekannte Täter attackierten damals einen 20-jährigen ägyptischen Staatsbürger und fügten ihm mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Anschließend erbeuteten die Angreifer die Umhängetasche des Opfers und flüchteten.

Opfer musste notoperiert werden

Der Schwerverletzte musste in der Klinik Innsbruck notoperiert werden; sein Zustand war danach glücklicherweise stabil. Die Polizei wendet sich nun mit zwei Aufrufen an die Öffentlichkeit, da die Täter nach wie vor nicht ausgeforscht werden konnte. Personen, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Mai zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, Mitterweg, Ingenuin-Fischler-Straße oder Tiergartenstraße gemacht haben, werden dringend um Hinweise gebeten.

Fahndung nach Verdächtigem:

  • Wer Angaben zu der auf dem Fahndungsfoto abgebildeten Person machen kann, soll sich umgehend bei den Behörden melden.

  • Sachdienliche Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Tirol unter der Telefonnummer 059133 70 3333 entgegen.
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