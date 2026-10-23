Schulkinder gefährdet: 16-jähriger Motorradlenker stellt sich nach waghalsiger Flucht selbst

Zu einem folgenschweren Zwischenfall ist es am Freitagmorgen, dem 23. Oktober 2026, im Umfeld der Volksschule Zirl (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) gekommen. Ein zunächst flüchtiger Motorradlenker gefährdete dabei Schulkinder.

Gegen 07.15 Uhr befand sich eine Polizeistreife im Rahmen der täglichen Schulwegsicherung nahe der Volksschule, als den Beamten ein Motorradfahrer auffiel. Der Lenker hielt mitten auf einer Kreuzung und trug seinen Sturzhelm nur halb auf dem Kopf. Als er die Polizisten bemerkte, zog er den Helm herunter, beschleunigte stark und trat die Flucht an.

9-Jährige mit Tretroller kam zu Sturz

Bei dem Fahrmanöver gerieten mehrere Schulkinder in Gefahr und mussten zur Seite ausweichen. Auf Höhe der Dr.-Purtscheller-Straße 9 kam es schließlich zum Sturz eines 9-jährigen Mädchens, das mit einem Tretroller unterwegs war. Das Kind erlitt eine leichte Abschürfung am rechten Unterschenkel. Der Motorradfahrer wendete anschließend und flüchtete über einen Fußweg. Den Beamten gelang es jedoch, das Kennzeichen des Fahrzeugs abzulesen.

Geflüchteter Lenker stellt sich der Polizei

Die Polizisten konnten das Kennzeichen des Motorrads ablesen. An der Wohnadresse des Zulassungsbesitzers trafen die Beamten zwar das Motorrad, jedoch vorerst keine Personen an. Am späten Vormittag erschien schließlich ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger auf der Dienststelle in Zirl und gab an, der flüchtige Motorradlenker gewesen zu sein.

Neue Erkenntnisse nach Ermittlungen

Die nachfolgenden Erhebungen der Polizei brachten den genauen Hergang ans Licht: Eine direkte Kollision zwischen dem Motorrad und dem Mädchen hat es demnach nicht gegeben. Die Neunjährige war ohne Fremdeinwirkung gestürzt, woraufhin das Motorrad im Nachhinein gegen das am Boden liegende Kind rutschte. Auch der ursprüngliche Verdacht einer Flucht über ein Hausfenster bestätigte sich nicht: Der 16-Jährige befand sich während der polizeilichen Nachschau an seiner Wohnadresse beim Arzt. Nach Abschluss aller Erhebungen wird der Jugendliche bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt.