Scheib stürzt in Sölden – Shiffrin führt 1. Lauf

Julia Scheib, Österreichs stärkste Kraft im Riesentorlauf, kam am Samstag beim Weltcup-Auftakt in Sölden bereits im ersten Durchgang zu Sturz. Beste Österreicherin war im ersten Lauf Franziska Gritsch.

ÖSV-Hoffnung Julia Scheib kommt in Sölden nach einem Traum-Start zu Sturz.

ÖSV-Hoffnung Julia Scheib kommt in Sölden nach einem Traum-Start zu Sturz.

Julia Scheib, Österreichs größte Hoffnung im Riesentorlauf, kam am heutigen Samstag, dem 24. Oktober 2026, beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden im ersten Lauf zu Sturz. Nach einer zwischenzeitlichen Bestzeit verlor die Vorjahressiegerin im Steilhang die Kontrolle und schied aus, konnte die Unfallstelle aber rasch wieder eigenständig verlassen.

Sturz nach perfektem Start

Direkt nach Alice Robinson gestartet, legte Scheib zunächst einen Traumstart hin. Bei der ersten Zeitnahme leuchtete ein sattes Grün auf – 31 Hundertstelsekunden lag die ÖSV-Fahrerin voran. Doch kurz darauf passierte es: Scheib verlor den Halt, hob spektakulär ab und prallte mit voller Wucht auf die harte Piste. Einige blaue Flecken dürften nach diesem Aufprall unvermeidbar sein, im ÖSV-Lager hofft man nun aber vor allem, dass keine ernsteren Verletzungen die Folge sind.

Shiffrin übernimmt Halbzeit-Führung

Mikaela Shiffrin überraschte sich mit der Führung im ersten Lauf selbst. Die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin verteidigt in der Entscheidung 0,14 Sekunden Vorsprung auf Sara Hector und 0,37 Sekunden auf Camille Rast. Lokalmatadorin Franziska Gritsch hielt als 15. (+1,48 Sek.) die ÖSV-Fahnen hoch, Stephanie Brunner (+2,81 Sek.) schied hingegen bereits im ersten Durchgang aus.

Start mit einer halben Stunde Verspätung

Weil die Piste kurzfristig präpariert werden musste, hatte sich der Rennstart bereits um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Dementsprechend startet auch der Finaldurchgang auf dem Rettenbachferner erst um 13.30 Uhr statt wie ursprünglich geplant um 13.00 Uhr.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2026 um 12:01 Uhr aktualisiert