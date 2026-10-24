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Symbolfoto
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Die Freiwillige Feuerwehr Jenbach befand sich im Einsatz.
Stans
24/10/2026
Feuerwehr im Einsatz

LKW fängt während der Fahrt Feuer: 38-Jähriger reagiert geistesgegenwärtig

Auf der Inntalautobahn kam es am Samstagmittag zu einem Brand an einem Sattelzug. Das Feuer konnte allerdings noch in der Entstehung eingedämmt werden.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Gegen Mittag des 24. Oktober fuhr ein 38-Jähriger mit einem Sattelzug auf der A12 Inntalautobahn. Sein Anhänger war mit einem Teil einer Holzsortieranlage beladen. Auf Höhe der Gemeinde Stans bemerkte er, dass Rauch von seinem Heck aufstieg, und hielt den Lastwagen am Pannenstreifen an.

Brand schnell unter Kontrolle

Die Feuerwehr Jenbach wurde daraufhin alarmiert, der Brand konnte schnell eingedämmt und gelöscht werden. Ebenfalls im Einsatz war eine Polizeistreife, der Streckendienst der ASFINAG und ein Rettungswagen zur Bereitstellung.

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