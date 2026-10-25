Endstand vom Sölden-Riesentorlauf der Herren: Sieg geht nach Brasilien

Nachdem am gestrigen Samstag beim RTL der Damen die US-Amerikanerin Paula Moltzan triumphierte, stieg die Hoffnung auf einen österreichischen Sieg bei den Herren am heutigen Sonntag erneut. Wir haben hier die Ergebnisse für euch.

Wegen starkem Wind wurde der Start des 1. Laufs am 25. Oktober 2026 um 10.00 Uhr auf die Reserveposition verlegt. Das verkündete die FIS wenige Stunden vor dem Rennen. Die geplante Startzeit verschob sich dadurch nicht, es gingen lediglich die ersten paar Fahrtsekunden verloren. Während der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen die Führung im ersten Durchgang übernahm, lauerte auf Rang 3 bereits das ÖSV-Ass Stefan Brennsteiner.

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Gold holt sich am Sonntag Lucas Pinheiro Braathen

Es war ein überaus spannendes Rennen bei windigen Verhältnissen und auch mehreren Stürzen. Der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen führte das Feld nach Lauf eins an – mit 0,24 Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Loïc Meillard. Ab 13.00 wurde es dann richtig ernst. Braathen sichert sich letztendlich auch den Gesamtsieg! Platz zwei und drei gehen mit Loic Mellard und Marco Odermatt jeweils in die Schweiz. Bester Österreicher wird auf Rang 5 Raphael Haaser.

Das sind die Top 15: Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) Loic Mellard (Schweiz) Marco Odermatt (Schweiz) River Amadeus (USA) Raphael Haaser (Österreich) Fabian Gratz (Deutschland) Alex Vinatzer (Italien) Eirik Hystard Solberg (Norwegen) Leo Anguenot (Frankreich) Patrick Feuerstein Stefan Brennsteiner Freddy Carrick-Smith (England) Thibout Favrot (Frankreich) Rasmus Bakkevig (Norwegen) Anton Grammel (Deutschland)

So haben sich die Österreicher geschlagen

Am Sonntag gingen insgesamt 8 Österreicher an den Start. Nach seinem zweiten Platz hinter Marco Odermatt im Vorjahr endete der Saisonauftakt am Rettenbachferner für Marco Schwarz diesmal vorzeitig: Schon im oberen Streckenabschnitt verlor er über den Skischuh den Halt und räumte ein Tor ab. Während Schwarz bereits im ersten Lauf ausschied, lieferten Raphael Haaser, Daniel Feuerstein, Stefan Brennsteiner und Joshua Sturm Top-Leistungen. Haaser landet auf Platz 5, Feuerstein auf Platz 10.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 14:06 Uhr aktualisiert