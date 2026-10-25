Autos landeten im Graben: Lenkerin (76) bei Kollision in Osttirol schwer verletzt

Am Sonntagvormittag hat sich auf der B100 in Görtschach ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Personen zu Schaden kamen.

Gegen 10.30 Uhr war ein 58-jähriger kroatischer Staatsbürger gemeinsam mit seiner 53-jährigen Ehefrau auf dem Sozius in Richtung Kärnten unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte eine 76-jährige Italienerin, mit ihrem Auto von einem Parkplatz nach links auf die Bundesstraße in Fahrtrichtung Lienz einzubiegen.

Rettungskette in Gang gesetzt

„Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß und beide Fahrzeuge wurden in den gegenüberliegenden Graben geschleudert. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol.

Schwere Verletzungen

Die Verletzten erhielten noch vor Ort eine Erstversorgung, ehe sie in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert wurden. Während das kroatische Ehepaar leichte Verletzungen davontrug, erlitt die 76-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Vor Ort waren sechs Kräfte des Rettungsdienstes mit zwei Fahrzeugen sowie zwei Beamte der Polizeiinspektion Lienz mit einem Streifenwagen im Einsatz.