Mit fast 200 km/h in Osttirol geblitzt: Deutscher (64) verliert Führerschein und Auto

Mit 197 km/h raste ein 64-jähriger Deutscher über die B108 in Osttirol. Die Polizei stoppte den Mann vor Ort. Neben seinem Führerschein wurde auch das Auto beschlagnahmt.

Eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung hat für einen Autofahrer in St. Johann im Walde unmittelbare Konsequenzen nach sich gezogen. Beamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol führten am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr Kontrollen auf der B108 durch, als ihnen das Fahrzeug auffiel.

Führerschein und Fahrzeug weg

Die Messung ergab bei dem Wagen eines 64-jährigen deutschen Staatsbürgers ein Tempo von 197 km/h, obwohl auf dem betroffenen Straßenabschnitt lediglich 100 km/h zulässig sind. Aufgrund dieser massiven Übertretung entzogen die Einsatzkräfte dem Fahrer an Ort und Stelle vorläufig die Lenkberechtigung und stellten das Auto sicher.

Anzeige folgt

Für den betroffenen Mann hat der Vorfall weitere rechtliche Schritte zur Folge: Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, wird gegen ihn Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert