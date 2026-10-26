Leiche in Lkw entdeckt: Tragischer Fund auf Südtiroler Raststätte

Schockierender Fund in Südtirol: Auf einer Autobahnraststätte in Sterzing wurde am Montagmittag ein toter Mann in der Fahrerkabine eines abgestellten Lastwagens entdeckt. Der Mann dürfte bereits längere Zeit dort gelegen haben.

Auf der Autobahnraststätte Sadobre in Sterzing wurde am Montag ein toter Mann in der Fahrerkabine eines geparkten Lkw entdeckt.

Auf der Autobahnraststätte Sadobre in Sterzing wurde am Montag ein toter Mann in der Fahrerkabine eines geparkten Lkw entdeckt.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, wurde auf der Autobahnraststätte Sadobre in Sterzing (Südtirol) eine Leiche entdeckt. Wie ORF Tirol unter Berufung auf die Nachrichtenplattform „stol.it“ berichtet, befand sich der leblose Mann in der Fahrerkabine eines geparkten Lkw.

Einsatzkräfte um 13 Uhr alarmiert

Gegen 13 Uhr wurde Alarm geschlagen. Daraufhin rückten die Feuerwehr sowie das Weiße Kreuz zur Raststätte aus. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Laut den bisherigen Informationen soll es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann von den Philippinen handeln. Er dürfte bereits längere Zeit in der Fahrerkabine gelegen haben.

Medizinischer Notfall vermutet

Nach ersten Einschätzungen der Ärzte dürfte der Mann infolge eines medizinischen Notfalls verstorben sein. Hinweise auf Gewalteinwirkung liegen derzeit nicht vor. Nähere Angaben zur Identität und zum Alter des Verstorbenen wurden bislang nicht bekannt gegeben.