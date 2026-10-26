Skiunfall am Stubaier Gletscher: 16-Jähriger kracht gegen Schneekanone

Dramatischer Skiunfall am Stubaier Gletscher in Tirol: Ein 16-jähriger Urlauber kam am Montagvormittag auf einer Piste zu Sturz und rutschte über den Pistenrand hinaus. Dabei prallte er gegen eine Schneekanone.

Ein 16-jähriger Skifahrer kam am Stubaier Gletscher zu Sturz und prallte gegen eine Schneekanone. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Ein 16-jähriger Skifahrer kam am Stubaier Gletscher zu Sturz und prallte gegen eine Schneekanone. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, ereignete sich gegen 11.25 Uhr ein Skiunfall am Stubaier Gletscher. Ein 16-jähriger Skifahrer aus Dänemark war laut Polizei auf der roten Piste Nummer zwei unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache selbstständig zu Sturz kam.

Gegen Schneekanone geprallt

Nach dem Sturz rutschte der Jugendliche über den Pistenrand hinaus. Dabei prallte er zunächst gegen eine Randmarkierung und anschließend gegen eine Schneekanone. Durch den Aufprall erlitt der 16-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund seiner Verletzungen musste der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Nähere Informationen zum Gesundheitszustand des jungen Skifahrers liegen derzeit nicht vor.