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/ ©Pixabay / LaterJay Photography
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Spielplatz.
Auf einem Spielplatz ijn Tirol brannte es heute Nacht.
Fulpmes
27/10/2026
Feuerwehreinsatz

Mitten in der Nacht: Rätselhafter Brand auf Tiroler Spielplatz

In der heutigen Nacht brannte es auf einem Spielplatz in Fulpmes, Innsbruck-Land. Ein Spielhaus stand in Flammen.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(46 Wörter)
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Am 27. Oktober 2026 gegen 2.30 Uhr brach an einem Spielhaus/Spielturm an einem Spielplatz in Fulpmes aus bisher unbekanntem Grund ein Feuer aus. Die Feuerwehr Fulpmes löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

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