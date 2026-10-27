Mitten in der Nacht: Rätselhafter Brand auf Tiroler Spielplatz

In der heutigen Nacht brannte es auf einem Spielplatz in Fulpmes, Innsbruck-Land. Ein Spielhaus stand in Flammen.

Am 27. Oktober 2026 gegen 2.30 Uhr brach an einem Spielhaus/Spielturm an einem Spielplatz in Fulpmes aus bisher unbekanntem Grund ein Feuer aus. Die Feuerwehr Fulpmes löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.