Falsches Jobangebot: So verlor Tiroler (34) mehrere Tausend Euro

Ein vermeintliches Jobangebot in den sozialen Medien wurde einem 34-jährigen Tiroler zum Verhängnis. Betrüger lockten ihn mit bezahlten Aufgaben und setzten ihn anschließend unter Druck. Der Schaden ist beträchtlich.

Laut Polizei wurde der 34-Jährige am Montag, dem 26. Oktober, über eine Social-Media-App auf eine Stellenanzeige aufmerksam.

Laut Polizei wurde der 34-Jährige am Montag, dem 26. Oktober, über eine Social-Media-App auf eine Stellenanzeige aufmerksam.

Ein 34-jähriger Österreicher wurde im vorderen Zillertal Opfer eines Betrugs. Zwischen dem 26. und 27. Oktober 2026 verlor der Mann durch ein vermeintliches Jobangebot im Internet einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Jobanzeige in sozialen Medien entdeckt

Laut Polizei wurde der 34-Jährige am Montag, dem 26. Oktober, über eine Social-Media-App auf eine Stellenanzeige aufmerksam. Er klickte auf den angegebenen Link und gab auf der Bewerbungsseite persönliche Daten bekannt. Kurz darauf wurde er über einen Messenger-Dienst kontaktiert. Ihm wurde angeboten, verschiedene Aufgaben gegen Bezahlung zu erledigen. Der Mann stimmte zu. Um Vertrauen aufzubauen, wurde ihm zunächst tatsächlich Geld auf ein Internetkonto überwiesen.

Betrüger drohten, Geld einzufrieren

In weiterer Folge sollte der 34-Jährige selbst mehrere Einzahlungen tätigen, um sein Geld abzusichern. Als er die Zahlungen einstellen wollte, wurde ihm laut Polizei damit gedroht, das Geld auf dem Konto einzufrieren. Erst als der Mann erkannte, dass eine Auszahlung offenbar nicht möglich war, stoppte er die weiteren Überweisungen.

Hoher finanzieller Schaden

Durch die Betrugsmasche entstand dem 34-Jährigen ein Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Die genaue Summe wurde nicht bekannt gegeben. Mit dem Fall ist die Polizeiinspektion Strass im Zillertal befasst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2026 um 06:38 Uhr aktualisiert