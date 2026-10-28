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/ ©Montage: Canva & BMI/KK
Bild auf 5min.at zeigt einen Alkomaten.
Der Mann wurde in den frühen Morgenstunden angetrunken aufgehalten.
Steinach am Brenner
28/10/2026
mit 0,5 Promille

Bei Polizeikontrolle: Buslenker alkoholisiert am Steuer erwischt

Polizisten im Bezirk Innsbruck-Land machten am 28. Oktober einen alkoholisierten Busfahrer ausfindig. Der Mann wird nun angezeigt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)
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Am Mittwochmorgen um halb acht führten die Polizeibeamten in Steinach am Brenner eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten sie, dass der Lenker eines Linienbusses wohl unter Alkoholeinfluss stand. Der Bluttest ergab knapp 0,5 Promille. Der Busfahrer wurde angezeigt, weiterfahren durfte er nicht mehr.

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