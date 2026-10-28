Bei Polizeikontrolle: Buslenker alkoholisiert am Steuer erwischt

Am Mittwochmorgen um halb acht führten die Polizeibeamten in Steinach am Brenner eine Verkehrskontrolle durch. Dabei bemerkten sie, dass der Lenker eines Linienbusses wohl unter Alkoholeinfluss stand. Der Bluttest ergab knapp 0,5 Promille. Der Busfahrer wurde angezeigt, weiterfahren durfte er nicht mehr.