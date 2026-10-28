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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sind ein beschädigtes auto und ein pannendreieck zu sehen.
Am Mittwoch kam es in Kufstein zu einem Unfall.
Kufstein
28/10/2026
Kollision

Auto rutscht auf Gegenfahrbahn: Zwei Männer verletzt

Weil ein 43-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, kollidierte er mit dem Auto eines 65-Jährigen. Beide Unfallopfer wurden verletzt.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Gegen Mittag des 28. Oktober fuhr ein 43-jähriger Autolenker auf einer Straße im Ortsgebiet von Kufstein, als plötzlich sein Heck ausbrach, und er auf die Gegenfahrbahn rutschte. Ein 65-Jähriger, der mit seinem Auto entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen, und es kam zum Unfall. Beide Männer zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden in das Krankenhaus Kufstein gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

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