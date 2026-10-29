Auto stürzt 100 Meter in die Tiefe: Ehepaar bei schwerem Unfall verletzt

Schwerer Unfall in Navis: Wegen dichten Nebels dürfte ein 73-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen sein. Der Wagen stürzte rund 100 Meter ab. Seine Ehefrau (70) wurde eingeklemmt.

Am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, kam es in Navis im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, kam es in Navis im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu einem schweren Verkehrsunfall.

Am Mittwochabend, dem 28. Oktober 2026, kam es in Navis im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Einheimischer war gegen 20.30 Uhr gemeinsam mit seiner 70-jährigen Ehefrau im Auto unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich von der Straße abkam.

Dichter Nebel dürfte Ursache gewesen sein

Laut Polizei dürfte der Lenker aufgrund des dichten Nebels den Straßenverlauf nicht rechtzeitig erkannt haben. Der Pkw geriet über den Fahrbahnrand und stürzte rund 100 Meter über steiles Gelände ab. Erst in einem Wassergerinne kam das Fahrzeug zum Stillstand.

Feuerwehr musste Ehefrau befreien

Die 70-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten sie aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach dem Unfall wurden sie zur weiteren medizinischen Versorgung in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Fahrzeugs.