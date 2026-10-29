Knackt Lotto-Doppeljackpot: Person aus Tirol jetzt um 2,2 Millionen reicher
Geknackter Doppeljackpot, Solo-Glück auf win2day und ein sechsstelliger LottoPlus-Erfolg: Der Lotto-Mittwoch hatte es in sich. Alle Gewinner im Überblick - und warum sich das Mitspielen am kommenden Freitag doppelt lohnen könnte.
Ein Lottoschein aus Tirol hat am vergangenen Mittwoch voll ins Schwarze getroffen: Als bundesweit einziger Tipp enthielt er die „sechs Richtigen“ und räumte damit den Doppeljackpot von über 2,2 Millionen Euro ab. Besonders beachtlich: Bereits das allererste der fünf ausgefüllten Tippfelder brachte den Millionengewinn.
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Nicht nur beim Jackpot schlug das Glück solo zu
Auch beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ gab es Grund zum Jubeln – und zwar ganz exklusiv: Ein User auf der Online-Plattform win2day tippte per einfachem Normalschein haarscharf am Hauptgewinn vorbei und sicherte sich als Einziger über 92.000 Euro.
LottoPlus
Ein Quicktipp aus Niederösterreich sicherte sich am Mittwoch den alleinigen LottoPlus-Sechser der zweiten Ziehung und damit mehr als 106.000 Euro. In der ersten Ziehung blieb der Sechser hingegen unbesetzt, sodass die Gewinnsumme an 41 Fünfer mit jeweils über 3.600 Euro aufgeteilt wurde. Zur Bonus-Ziehung am Freitag warten auf zwei LottoPlus-Sechser jeweils rund 70.000 Euro.
Der Joker blieb am Mittwoch unangetastet
Keine Quittung wies die korrekte Zahlenkombination auf, weshalb am Freitag ein Jackpot von voraussichtlich rund 300.000 Euro lockt. Die bevorstehende Ziehung am 30. Oktober aus den Studios der Österreichischen Lotterien in Wien hält zudem ein Extra bereit: Unter allen teilnehmenden Tipps wird ein zusätzlicher Bonus von 30.000 Euro verlost.