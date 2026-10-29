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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann, der geld gewonnen hat.
Der allererste Tipp brachte direkt den Millionengewinn.
Tirol
29/10/2026
Lotto 6 aus 45

Knackt Lotto-Doppeljackpot: Person aus Tirol jetzt um 2,2 Millionen reicher

Geknackter Doppeljackpot, Solo-Glück auf win2day und ein sechsstelliger LottoPlus-Erfolg: Der Lotto-Mittwoch hatte es in sich. Alle Gewinner im Überblick - und warum sich das Mitspielen am kommenden Freitag doppelt lohnen könnte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
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Ein Lottoschein aus Tirol hat am vergangenen Mittwoch voll ins Schwarze getroffen: Als bundesweit einziger Tipp enthielt er die „sechs Richtigen“ und räumte damit den Doppeljackpot von über 2,2 Millionen Euro ab. Besonders beachtlich: Bereits das allererste der fünf ausgefüllten Tippfelder brachte den Millionengewinn.

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Nicht nur beim Jackpot schlug das Glück solo zu

Auch beim „Fünfer mit Zusatzzahl“ gab es Grund zum Jubeln – und zwar ganz exklusiv: Ein User auf der Online-Plattform win2day tippte per einfachem Normalschein haarscharf am Hauptgewinn vorbei und sicherte sich als Einziger über 92.000 Euro.

LottoPlus

Ein Quicktipp aus Niederösterreich sicherte sich am Mittwoch den alleinigen LottoPlus-Sechser der zweiten Ziehung und damit mehr als 106.000 Euro. In der ersten Ziehung blieb der Sechser hingegen unbesetzt, sodass die Gewinnsumme an 41 Fünfer mit jeweils über 3.600 Euro aufgeteilt wurde. Zur Bonus-Ziehung am Freitag warten auf zwei LottoPlus-Sechser jeweils rund 70.000 Euro.

Der Joker blieb am Mittwoch unangetastet

Keine Quittung wies die korrekte Zahlenkombination auf, weshalb am Freitag ein Jackpot von voraussichtlich rund 300.000 Euro lockt. Die bevorstehende Ziehung am 30. Oktober aus den Studios der Österreichischen Lotterien in Wien hält zudem ein Extra bereit: Unter allen teilnehmenden Tipps wird ein zusätzlicher Bonus von 30.000 Euro verlost.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert
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