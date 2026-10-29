Er wurde verprügelt, nachdem er der Dame geholfen hatte: „Du bist die wichtigste Zeugin!“

Brutales Ende eines mutigen Eingreifens: Weil er einer bedrängten Urlauberin vor einem Tiroler Lokal zu Hilfe kam, wurde ein junger Mann von zwei Schlägern krankenhausreif geprügelt. Nun läuft die Suche nach der Hauptzeugin.

Der Helfer lag nach dem Angriff tagelang im Spital. Sein Bruder erhofft sich durch den Aufruf, dass sich die Zeugin meldet.

Der Helfer lag nach dem Angriff tagelang im Spital. Sein Bruder erhofft sich durch den Aufruf, dass sich die Zeugin meldet.

Ein mutiger Einsatz von Zivilcourage endete für einen jungen Mann in den frühen Morgenstunden des 26. September 2026 mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nach einem brutalen Angriff vor einem bekannten Lokal in Seefeld suchen die Angehörigen, allen voran der Bruder des Opfers, und die Polizei nun dringend nach einer Schlüsselzeugin.

Blonde Dame von fremdem Mann belästigt

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26. September) zwischen etwa 03.00 und 04.00 Uhr im Außenbereich einer Bar. Nach derzeitigem Kenntnisstand beobachtete der Mann, wie eine Frau belästigt und bedrängt wurde. Er zögerte nicht und schritt beherzt ein, um die Situation zu deeskalieren und ihr beizustehen.

Mann half: Später wurde er brutal zusammengeschlagen

Sein Eingreifen bezahlte der Helfer teuer: Zwei Männer griffen ihn unvermittelt an und schlugen ihn derart brutal zusammen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die schweren Verletzungen erforderten einen stationären Aufenthalt von insgesamt sechs Tagen.

Dringender Zeugenaufruf – Spur führt nach Kärnten

Um den genauen Tathergang lückenlos zu rekonstruieren und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, bitten Angehörige und Ermittler um Mithilfe aus der Bevölkerung. Im Zentrum der Suche steht insbesondere die Frau, der vor der Bar geholfen wurde. Da sie den Vorfall unmittelbar miterlebt hat, gilt sie als die wichtigste Zeugin.

So sah die Dame aus: Erscheinungsbild: Weiblich, blonde Haare, geschätztes Alter zwischen Ende 30 und Anfang 40.

Hintergrund: Die Frau stammt nach ersten Angaben aus Kärnten und befand sich gemeinsam mit einer Freundin auf einem Kurzurlaub in Seefeld.

Jeder, der etwas weiß, sollte sich bei der PI Seefeld melden

Sowohl die gesuchte Frau als auch Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder den beiden flüchtigen Angreifern geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Seefeld zu melden. Der Aufruf richtet sich insbesondere auch an Medien und Social-Media-Nutzer in Kärnten, um die Urlauberin ausfindig zu machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert