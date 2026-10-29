Schwerer Unfall in Osttirol: Arbeiter (19) stürzte von Baugerüst

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag auf einer Baustelle in Debant (Bezirk Lienz, Osttirol). Ein 19-jähriger Arbeiter stürzte dort fünf Meter von einem Baugerüst.

Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstag zu einer Baustelle in Debant alarmiert. Dort ist aus bislang unbekannter Ursache ein 19-jähriger Arbeiter von einem Gerüst abgestürzt. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Lienz fiel der junge Mann aus einer Höhe von fünf Metern auf Erd-/Schotterboden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Kollege eilte ihm zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde infolgedessen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.