Sekundenschlaf: 36-Jährige bei Autounfall verletzt

Der Unfall ereignete sich am frühen Nachmittag auf der B178. Ein 42-jähriger Autolenker war mit einer 36-jährigen Beifahrerin unterwegs. Laut eigenen Angaben schlief er beim Fahren ein, und fuhr deshalb auf das Auto vor ihm auf. Anschließend verlor er die Kontrolle und geriet ins Schleudern. Der PKW stieß daraufhin zunächst gegen die Betonleitwand und dann gegen eine Gebäudemauer. Die 36-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.