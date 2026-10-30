Hackerangriff auf Softwarefirma: Hotelgäste geraten ins Visier von Betrügern

Unbekannte Hacker haben eine Softwarefirma in Tirol angegriffen und Kundendaten erbeutet. Nun versuchen die Täter offenbar, Hotelgäste mit gefälschten Buchungsbestätigungen zur Eingabe ihrer Kreditkartendaten zu bringen.

Zwischen dem 17. und 28. Oktober 2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter unerlaubt Zugriff auf eine Webanwendung des Unternehmens.

Zwischen dem 17. und 28. Oktober 2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter unerlaubt Zugriff auf eine Webanwendung des Unternehmens.

Ein Hackerangriff auf eine Softwarefirma im Bezirk Schwaz (Tirol) beschäftigt derzeit die Polizei. Zwischen dem 17. und 28. Oktober 2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter unerlaubt Zugriff auf eine Webanwendung des Unternehmens. Über diese Anwendung werden Buchungen für Beherbergungsbetriebe in mehreren Ländern abgewickelt. Dadurch gelangten die Hacker an Kundendaten.

Betrüger verschicken Nachrichten an Kunden

Wie die Polizei berichtet, gingen beim Supportdienst der Softwarefirma bereits Meldungen von betroffenen Kunden ein. Demnach kontaktieren die Täter Hotelgäste über einen Messengerdienst und fordern sie auf, ihre Buchung über einen mitgeschickten Link zu bestätigen. Hinter der vermeintlichen Buchungsbestätigung steckt jedoch eine Falle: Im Zuge des Vorgangs werden Kreditkartendaten abgefragt.

Schadenshöhe noch unbekannt

Wie viele Personen von dem Datenzugriff betroffen sind und ob bereits Geld abgebucht wurde, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit unbekannt. Vorsicht bei verdächtigen Buchungsnachrichten: Wer eine unerwartete Nachricht zur Bestätigung einer Hotelreservierung erhält, sollte keine unbekannten Links anklicken oder Kreditkartendaten eingeben. Im Zweifel empfiehlt es sich, direkt beim Hotel nachzufragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert