Hacker-Angriff auf Tiroler Firma: Betrüger stehlen Kundendaten

Hackerangriff in Tirol: Unbekannte Täter drangen in das Buchungssystem einer Softwarefirma im Bezirk Schwaz ein. Nun nutzen Kriminelle die gestohlenen Gästedaten für eine Betrugsmasche per Messengerdienst.

Kriminelle haben sich Zugang zu einem sensiblen Buchungssystem verschafft und erbeuteten dabei vertrauliche Urlauberdaten. Der digitale Einbruch ereignete sich über einen Zeitraum von elf Tagen. Wie die Polizei bestätigt, „hackte sich in der Zeit zwischen 17. Oktober 2026 um 10 Uhr bis 28. Oktober 2026 um 13.30 Uhr“ eine unbekannte Täterschaft in die Web-Applikation eines lokalen Softwareunternehmens.

Betrugswelle per Messengerdienst rollt bereits

Über die betroffene App wickeln Beherbergungsbetriebe in mehreren europäischen Ländern ihre Zimmerreservierungen ab. Durch den Datendiebstahl gelangten die Cyberkriminellen direkt an die Kontaktdaten zahlreicher Hotelgäste. „Beim Supportdienst langten bereits Meldungen ein, wonach die Täterschaft Kunden per Messengerdienst kontaktierte und eine Buchungsbestätigung durch Anklicken eines Links verlangte“, so die Tiroler Polizei. „Beim Bestätigen der Buchung über den Link wurden im Hintergrund Kreditkartendaten abgefragt“. Die Schadensumme ist derzeit unklar.