Wie steht es um den Bestand der Schlaf-Mäuse? Bevölkerung soll mithelfen

Bilche, bekannt als Schläfer oder Schlafmäuse, stehen im Mittelpunkt eines neuen Projekts in Tirol. Gemeinsam mit den Bundesforsten und dem Land Tirol erforschen die Landesmuseen deren Verbreitung und Verhalten.

Durch das Projekt soll mehr über die Verbreitung und die Lebensweise der Tiere herausgefunden werden.

Durch das Projekt soll mehr über die Verbreitung und die Lebensweise der Tiere herausgefunden werden.

Wie leben Bilche in Tirol und wo kommen sie vor? Ein gemeinsames Forschungsprojekt der Tiroler Landesmuseen, des Landes Tirol und der Österreichischen Bundesforste testet Methoden zur Erfassung der kleinen Schläfer – und setzt dabei auch auf die Unterstützung der Bevölkerung, wie der ORF Tirol am Freitag berichtet.

Bliche sind nachtaktiv und schwer zu Gesicht zu bekommen

Tirol zählt zu den seltenen Regionen, in denen alle vier mitteleuropäischen Schläferarten zu Hause sind: Siebenschläfer, Haselmaus, Garten- und Baumschläfer teilen sich hier einen Lebensraum. „Aufgrund ihrer nächtlichen Aktivität und verborgenen Lebensweise sind die Bilche aber nur schwer zu erfassen. So sind auch die verfügbaren Daten zu ihrer aktuellen Verbreitung und Bestandssituation lückenhaft. Besonders für den seltenen Baumschläfer und den europaweit rückläufigen Gartenschläfer sind stichhaltige Nachweise sehr gering“, so Petra Schattanek-Wiesmair, Mitarbeiterin der Tiroler Landesmuseen, gegenüber dem ORF.

Bevölkerung dazu aufgerufen, Funde zu melden

Das 2025 gestartete Projekt testet in vier ausgewählten Gebieten, wie sich Bilche am zuverlässigsten nachweisen lassen. Im Praxistest stehen Nistkästen, Niströhren, Wildkameras, Bioakustik und Spurentunnel. Anhand von Nachweisraten und Handhabung soll geklärt werden, welche Methoden sich am besten für künftige Monitoring-Programme eignen. Über das seit dem Frühjahr 2025 laufende Mitmachprojekt „Entdecke die Bilche Tirols“ kann auch die Bevölkerung Funde melden. Laut Evelyn Kustatscher von den Tiroler Landesmuseen liefern diese Bürgerhinweise wichtige Daten über die Verbreitung der Schläfer, die als Grundlage für gezielte Schutzmaßnahmen dienen.

Bestandseinbrüche verzeichnet

Obwohl die Datenlage durch ihre versteckte Lebensweise dünn ist, verzeichnen einige Schläferarten starke Bestandseinbrüche. Laut Schattanek-Wiesmair ist etwa der Gartenschläfer in Nachbarländern um die Hälfte geschrumpft, während der Baumschläfer in Deutschland seit 1986 als verschollen gilt. Für die Umwelt sind Bilche unverzichtbar: Sie dienen als Bioindikatoren, fördern die Vegetation und halten das ökologische Gleichgewicht aufrecht. Wissenschaftlich ist vor allem ihr Winterschlaf für Medizin und Raumfahrtforschung von Interesse.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2026 um 16:20 Uhr aktualisiert