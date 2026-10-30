10-Meter-Absturz in Bachbett: 21-Jährige übersteht Unfall auf Gletscherstraße leicht verletzt

Großes Glück im Unglück hatte am Freitagmorgen eine 21-jährige Autofahrerin aus Deutschland auf der Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol. Trotz eines rund zehn Meter tiefen Absturzes wurde die Frau nur leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am 30. Oktober 2026 gegen 07.15 Uhr: Die Deutsche war mit ihrem Auto taleinwärts in Richtung des Kaunertaler Gletscherskigebiets (Bezirk Landeck, Tirol) unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle „Krumpgampen“ verlor die Lenkerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen geriet über den Fahrbahnrand hinaus, durchbrach die dortige Straßenleiteinrichtung und stürzte etwa zehn Meter tief in das darunterliegende Bachbett ab.

21-Jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien

Trotz der Wucht des Aufpralls gelang es der Verunfallten, sich selbstständig aus dem Wrack zu befreien. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die leicht verletzte 21-Jährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus Zams transportiert. Am Auto entstand Totalschaden. Neben dem Fahrzeug wurden auch Teile der Leiteinrichtung entlang der Gletscherstraße beschädigt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Erhebungen.