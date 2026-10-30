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/ ©pixabay/Ephraimstochter
Traktorreifen, Traktor auf der A9
An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Angerberg
30/10/2026
Heftiger Aufprall

Frontalkollision mit Traktor: Mutter und vier Kinder verletzt

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagvormittag im Gemeindegebiet von Angerberg (Bezirk Kufstein, Tirol) ereignet. Bei einem Crash zwischen einem Auto und einem Traktor-Gespann wurden eine Frau und vier Kinder verletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Gegen 10.15 Uhr kollidierten das Auto einer 43-jährigen Frau und ein Traktor-Gespann frontal miteinander. Durch den heftigen Aufprall zogen sich die Lenkerin sowie ihre vier im Fahrzeug mitfahrenden Kinder im Alter von zwölf, acht und vier Jahren sowie einem halben Jahr Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Familie zur weiteren medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein.

Lenker des Traktors blieb unverletzt: Erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Der Lenker des Traktors überstand den Zusammenstoß unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen neben zwei Rettungswagen auch zwei Streifen der Polizeiinspektion Wörgl sowie die Freiwillige Feuerwehr Angerberg zur Sicherung der Unfallstelle und zur Bindung auslaufender Betriebsmittel. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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