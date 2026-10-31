Schwerer Kreuzungscrash im Zillertal: Mutter und Sohn (8) verletzt

Am Freitagmorgen kam es im Gemeindegebiet von Stumm im Zillertal (Tirol) zu einer heftigen Kollision zweier Autos. Drei Personen, darunter ein achtjähriges Kind, mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sowohl die 36-Jährige, ihr 8-jähriger Sohn als auch die 80-Jährige wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Sowohl die 36-Jährige, ihr 8-jähriger Sohn als auch die 80-Jährige wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Gegen 08.50 Uhr fuhr eine 80-jährige Einheimische mit ihrem Auto auf der Pumperergasse in Stumm (Zillertal) und näherte sich der Kreuzung mit der Ahrnbachstraße. Zur selben Zeit war dort eine 36-jährige Frau mit ihrem Wagen talauswärts in Richtung Stumm unterwegs. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr achtjähriger Sohn.

Wagen der Mutter über Fahrbahn geschleudert: Sohn ebenfalls verletzt

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 36-Jährigen über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Wäscherweg geschleudert. Die Mutter sowie ihr achtjähriger Sohn erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.

80-Jährige vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht

Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst beide in das Bezirkskrankenhaus Schwaz. Die 80-jährige Unfalllenkerin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ebenfalls in das Krankenhaus Schwaz transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.