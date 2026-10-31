Ersthelfer verhindern Schlimmeres bei Balkonbrand in Landeck

Ein Brand auf einem Balkon im sechsstöckigen Mehrparteienhaus in Landeck (Tirol) rief am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Einsatzkräfte auf den Plan.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr griffen zwei Ersthelfer mit Feuerlöschern ein, wodurch die Freiwillige Feuerwehr Landeck die Flammen rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Gebäude abwenden konnte. Die Brandursachenermittlung ergab, dass das Feuer im Bereich eines Couch-Sessels beziehungsweise einer Faltmatratze auf dem Balkon ausgebrochen war.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

„Seitens der PI Landeck folgen diesbezüglich noch weitere Ermittlungen“, teilen die Beamten mit. Verletzt wurde niemand. Vor Ort befanden sich die Feuerwehr Landeck mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen, ein Rettungswagen sowie die Einsatzleitung mit vier Kräften.