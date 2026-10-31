Hüttenbrand griff auf Wald über: Großeinsatz in Tirol

Zu einem Feuerwehr-Großeinsatz kam es am Samstag in Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol). Zwei Jagdhütten sowie der angrenzende Wald standen in Flammen.

88 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Leutasch, Telfs, Hatting, Rum, Grinzens und Zirl sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Landesfeuerwehrschule Tirol standen im Löscheinsatz. Ebenso zwei Hubschrauber des Innenministeriums, der Rettungsdienst, die Bergrettung und mehrere Polizeistreifen. Gelöscht wurde vom Boden sowie aus der Luft.

Feuerwehrmann verletzt

Ersten Informationen zufolge brach der Brand gegen 11.30 Uhr in einer der Jagdhütten aus und breitete sich rasch auf eine danebenstehende Jagdhütte und den angrenzenden Wald aus. Beiden Gebäude wurden dadurch gänzlich zerstört. Der beginnende Waldbrand konnte glücklicherweise rasch unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurde ein Feuerwehrmann verletzt. „Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag“, erklären die Beamten der Polizeiinspektion Seefeld.