Reh ausgewichen: Lenker (19) stürzt mit Auto über steilen Abhang

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend (31. Oktober) in Wiesing in Tirol. Ein 19-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte damit rund 20 Meter einen steilen Abhang hinunter.

Gegen 22.50 Uhr war ein 19-jähriger Portugiese mit seinem Auto auf der Achenseestraße (B181) im Gemeindegebiet von Wiesing (Bezirk Schwaz) unterwegs. Nach eigenen Angaben sprang plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verlor der junge Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Auto prallt gegen Baum

Den Unfallspuren zufolge geriet der Wagen zunächst rechts von der Straße auf eine Böschung. Anschließend überquerte das Auto die Fahrbahn, fuhr über eine weitere Böschung in ein angrenzendes Feld und stürzte schließlich rund 20 Meter steil in einen Wald ab. Erst durch den Aufprall gegen einen Baum kam das Fahrzeug zum Stillstand.

19-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den jungen Autofahrer noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Untersuchung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Im Einsatz standen neben zwei Polizeistreifen auch die Freiwillige Feuerwehr Jenbach mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie ein Rettungswagen.