Parken in Innsbruck: Neue Zonen, längere Gebühren & höhere Tarife

Autofahrer in Innsbruck müssen sich ab Montag, 2. November, umstellen: Die Stadt weitet die Gebührenzeiten bis 21 Uhr aus, führt in drei weiteren Stadtteilen Parkstraßen ein und schraubt die Preise nach oben.

In Innsbrucks Kurzparkzonen und Parkstraßen muss künftig unter der Woche bis 21 Uhr bezahlt werden.

In Innsbrucks Kurzparkzonen und Parkstraßen muss künftig unter der Woche bis 21 Uhr bezahlt werden.

Ab Montag, dem 2. November 2026, treten in der Tiroler Landeshauptstadt weitreichende Änderungen bei der Parkraumbewirtschaftung in Kraft. Wie der ÖAMTC warnt, müssen sich Verkehrsteilnehmer nicht nur auf verlängerte Bewirtschaftungszeiten einstellen, sondern auch auf neue Parkstraßen und spürbare Preiserhöhungen.

Gebührenpflicht wird drastisch verlängert

Vorbei sind die Zeiten, in denen je nach Zone unterschiedliche Zeiten galten: In den 90- und 180-Minuten-Kurzparkzonen sowie in den Parkstraßen gelten ab sofort einheitliche Bewirtschaftungszeiten. Gebührenpflichtig wird es künftig von Montag bis Freitag durchgehend von 8 bis 21 Uhr sowie samstags von 8 bis 18 Uhr. Noch strenger wird es an beliebten Ausflugszielen: Ausgewählte Sonderparkplätze – darunter beim Alpenzoo, Schloss Ambras, auf der Hungerburg, am Waldparkplatz Hawaii sowie am Parkplatz Kranebitten – werden künftig täglich von 8 bis 21 Uhr bewirtschaftet.

Drei neue Stadtteile werden zur Parkzone

Innsbruck erweitert die Parkraumbewirtschaftung zudem auf bisher kostenfreie Gebiete. In den drei Stadtteilen Kranebitten, Arzl und dem Olympischen Dorf werden neue grüne Parkstraßen eingeführt.

Keine Höchstparkdauer: Lenker können ihr Fahrzeug dort zeitlich unbegrenzt abstellen.

Lenker können ihr Fahrzeug dort zeitlich unbegrenzt abstellen. Kosten: Der Tarif beträgt 1,10 Euro je 30 Minuten, der Tageshöchstsatz liegt bei 9 Euro.

Anwohnerparkkarten werden spürbar teurer

Tief in die Tasche greifen müssen künftig auch die Einheimischen: Die Tarife für Anwohnerparkkarten werden angeglichen und empfindlich verteuert. Die monatliche Parkabgabe steigt künftig einheitlich auf 9,96 Euro pro Monat. Bislang zahlten Anrainer in den Kurzparkzonen lediglich 6,18 Euro und in den Parkstraßen 6,38 Euro monatlich.