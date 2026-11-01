Alpenzoo rettet Fledermaus-Waisen das Leben

Fütterung alle zwei Stunden und Mehlwürmer am Nachttisch: Der Alpenzoo Innsbruck blickt auf eine intensive erste Saison als Fledermaus-Findlingsstation zurück. 77 Tiere wurden gerettet - fast alle fliegen wieder frei.

Es sind die einzigen Säugetiere der Welt, die aktiv fliegen können – doch als winzige Jungtiere sind sie vollkommen hilflos auf ihre Mütter angewiesen. Seit Jänner 2026 kümmert sich der Alpenzoo Innsbruck-Tirol um Fledermausfindlinge aus ganz Tirol. Nach der ersten intensiven Saison zieht der Zoo nun eine berührende Bilanz: Zwischen Anfang Februar und Ende September wurden 77 Fledermäuse aus 46 Tiroler Gemeinden in der eigens eingerichteten Findlingsstation aufgenommen. Insgesamt 14 der rund 25 heimischen Fledermausarten Tirols waren unter den geretteten Schützlingen vertreten – darunter Mopsfledermäuse, Weißrandfledermäuse und Rauhautfledermäuse.

©Alpenzoo Innsbruck Rund 75 Prozent der kleinen Nachtschwärmer konnten wieder sicher in die Tiroler Wildnis entlassen werden.

Intensivpflege rund um die Uhr

Hinter jedem einzelnen Findling steckt ein dramatisches Schicksal: Verwaiste Jungtiere, völlig entkräftete Nachtschwärmer oder verletzte Tiere, die ohne menschliche Hilfe dem sicheren Tod geweiht gewesen wären. Gemeinsam mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Tierpflegern versorgte das Zoo-Team die Winzlinge mit enormem Aufwand – oft rund um die Uhr. Das bedeutete schlaflose Nächte, Fütterungen im Stundentakt und Mehlwürmer direkt am Nachttisch. Auch Zootierarzt Matthias Seewald war im Dauereinsatz: Selbst die kleinsten Patienten benötigten mitunter Infusionen, Röntgenuntersuchungen und intensive Behandlungen. Besonders ans Herz ging dem Team ein winziges Fledermausbaby, das gerade einmal einen Tag alt war, als es ohne Mutter im Zoo abgegeben wurde. Sogar die Nabelschnur war noch vorhanden. Für die Pfleger hieß das: Alle zwei Stunden Spezialmilch mit der Pipette, dazu behutsame Wärme und Dauerüberwachung.

Flugschule im Mückenzelt

Dass sich der enorme Einsatz gelohnt hat, zeigt die Erfolgsquote: Rund 75 Prozent der aufgenommenen Jungtiere konnten nach dem Aufpäppeln wieder erfolgreich in die Freiheit entlassen werden. Dafür durchliefen die Tiere ein spezielles Training: In einem eigens aufgebauten „Mückenzelt“ trainierten die heranwachsenden Fledermäuse ihre empfindlichen Flügel und ihre Jagdfähigkeiten, bis sie fit für das Überleben in freier Wildbahn waren. Einer der bewegendsten Momente für das Team war schließlich die Auswilderung, wenn die Tiere vorsichtig über den Handrücken kletterten, kurz zögerten und dann kraftvoll in die Tiroler Nacht davonflogen.

Paten und Helfer gesucht

Da die feine Flughaut und die zarten Knochen der Tiere höchste Präzision in der Pflege verlangen, ist die Station auch künftig auf Unterstützung angewiesen. Interessierte können als Fledermauspatin oder Fledermauspate helfen, die aufwendige Versorgung langfristig zu sichern, oder sich als ehrenamtliche Helfer beim Schutz der heimischen Nachtschwärmer engagieren.