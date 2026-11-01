Anhänger trotz Diebstahlsicherung von Parkplatz gestohlen

Einer Diebstahlsicherung zum Trotz wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Anhänger von einem Parkplatz in Kals am Großglockner gestohlen.

Die bislang unbekannten Täter haben die zusätzliche Diebstahlsicherung überwunden und den etwa 750 bis 3.500 Kilo schweren Anhänger gestohlen. Der Diebstahl dürfte sich zwischen dem 31. Oktober und dem 1. November 2026 auf einem Parkplatz südlich der Felbertauernstraße (B 108) im Ortsteil Unterpeischlach ereignet haben. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol telefonisch unter 059133/7234 zu melden.