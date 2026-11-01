Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt eine Nahaufnahme von dem Aufkleber "133" eines Polizeiautos.
Die Polizei Matrei bittet nun um Hinweise.
Kals am Großglockner
01/11/2026
Polizei ermittelt

Anhänger trotz Diebstahlsicherung von Parkplatz gestohlen

Einer Diebstahlsicherung zum Trotz wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Anhänger von einem Parkplatz in Kals am Großglockner gestohlen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(66 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die bislang unbekannten Täter haben die zusätzliche Diebstahlsicherung überwunden und den etwa 750 bis 3.500 Kilo schweren Anhänger gestohlen. Der Diebstahl dürfte sich zwischen dem 31. Oktober und dem 1. November 2026 auf einem Parkplatz südlich der Felbertauernstraße (B 108) im Ortsteil Unterpeischlach ereignet haben. Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol telefonisch unter 059133/7234 zu melden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at