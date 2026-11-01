Kleiderverkauf im Netz: Tirolerin um Zehntausende Euro betrogen

Sie wollte lediglich gebrauchte Kleidung im Internet verkaufen ... und verlor Zehntausende Euro: Eine 58-jährige Tirolerin wurde Opfer einer Betrugsmasche. Ein manipulierter Link räumte ihr gesamtes Konto leer.

Eine 58-jährige Österreicherin aus Zirl bot am Samstag, dem 31. Oktober 2026, über eine Internetplattform gebrauchte Bekleidung zum Verkauf an. Zwischen 18 und 19 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Kaufinteressent über einen Messengerdienst.Nach einem kurzen Verkaufsgespräch schickte die unbekannte Täterschaft der Tirolerin einen Link. Die Frau sollte dort ein kurzes Video der angebotenen Kleidungsstücke für den Interessenten hochladen. Doch der Link diente einzig dazu, sensible Daten der 58-Jährigen unbemerkt auszuspähen.

Wenig später schlugen die Cyber-Kriminellen zu

Auf dem Smartphone des Opfers trafen mehrere Authentifizierungsanfragen ihrer Bank ein. Die Frau vermutete lediglich ein technisches Versehen und bestätigte die Abfragen mehrfach. Dadurch gab sie unwissentlich mehrere Überweisungen frei. Die Betrüger erbeuteten einen Betrag im mittleren fünfstelligen Eurobereich.