Kniehoher Schnee: 17-Jährige setzt Notruf auf Zugspitze ab

Eine 17-jährige Deutsche setzte am Sonntag einen Notruf auf der Zugspitze im Bezirk Reutte (Tirol) ab. Sie versank im kniehohen Schnee und konnte nicht mehr weiter.

Gemeinsam mit einem befreundeten 21-Jährigen, ebenfalls aus Deutschland, brach die junge Frau am Sonntag von Ehrwald kommend in Richtung Zugspitze auf. „Sie wählten die Route über den Klettersteig ‚Stopselzieher'“, berichten Beamte des Bezirkspolizeikommandos Reutte. Allerdings machte ihnen das Wetter schon bald einen Strich durch die Rechnung.

Schlechtes Wetter wurde ihnen zum Verhängnis

Die beiden versanken im kniehohen Schnee; ein Weitergehen erschien zu gefährlich. Während der 21-Jährige also den Rückweg antrat, wählte die 17-Jährige den Notruf. Jedoch war eine Hubschrauberbergung aufgrund der Wetterlage vorerst nicht möglich. Die Bergrettung Ehrwald brach von der Bergstation Zugspitzbahn zu ihr auf.

Vorfall unverletzt überstanden

Schließlich konnte der Polizeihubschrauber doch noch abheben. Die Deutsche wurde geborgen und mit der Rettung ins Klinikum Garmisch gebracht. Nach der Erstuntersuchung konnte sie die Klinik unverletzt wieder verlassen .