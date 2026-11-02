Nach Kollision: Autolenker (41) begeht verletzt Fahrerflucht

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Loferer Straße (B178) im Gemeindegebiet von Itter (Bezirk Kitzbühel) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Einer der beteiligten Lenker beging nach Fahrerflucht.

Gegen 18.30 Uhr war ein 41-jähriger Autofahrer am 1. November 2026 auf der B178 in Fahrtrichtung Söll (Bezirk Kufstein, Tirol) unterwegs. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 44-jähriger Autolenker, von einem Tankstellengelände nach links auf die Bundesstraße in Richtung Wörgl einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur folgenschweren Kollision der beiden Fahrzeuge.

41-Jähriger fuhr nach dem Crash einfach weiter

Beide Lenker erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der 41-Jährige verließ die Unfallstelle unmittelbar nach dem Crash, ohne Hilfe zu leisten oder die Polizei zu verständigen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte er jedoch kurze Zeit später an seiner Arbeitsadresse ausgeforscht werden.

Alkotest verlief positiv

Ein dort durchgeführter Alkotest verlief positiv und zeigte eine leichte Alkoholisierung. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten richteten die Einsatzkräfte eine wechselseitige Verkehrsregelung ein. Im Einsatz standen ein Rettungswagen, die Straßenmeisterei Wörgl, insgesamt drei Polizeistreifen der Inspektionen Söll und Kirchberg sowie der ÖAMTC.